Суд Неаполя виніс остаточне рішення щодо звільнення українського режисера Євгена Лавренчука

Суд Неаполя виніс остаточне рішення щодо звільнення українського режисера Євгена Лавренчука, який був затриманий у грудні 2021 року в Неаполі за запитом РФ. Суд визнав звинувачення Росії проти нього сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними. Із січня Лавренчук перебував під домашнім арештом.

Суд Неаполя поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавренчука, повідомила 25 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

«Громадянина України Євгена Лавренчука, незаконно затриманого у Неаполі в грудні 2021 року за запитом путінської росії про його екстрадицію, звільнено!», – написала Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Вона привітала Лавренчука на волі і наголосила, що Україна своїх не залишає.

Також Денісова поінформувала, що за результатами цього звернення відомості щодо Лавренчука, які обробляли в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу у РФ, були видалені через невідповідність положенням ст. 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру.

За її словами, це рішення – результат ініційованого нею звернення Нацполіції України до Інтерполу щодо зловживання Росією відомостями у інформаційній системі Інтерполу.

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року Лавренчука затримали в Італії у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. Його звинувачували у тому, що нібито, 8 років тому Лавренчук, перебуваючи на території Росії, скоїв кримінальне порушення. 20 січня режисера відпустили із СІЗО під домашній арешт, а також виключили з бази Інтерполу.

39-річний Євген Лавренчук народився у Львові. Пізніше здобув театральну освіту в Росії, вчився у Польщі. Лавренчук – колишній головний режисер Одеського оперного театру, ректор «Першої української школи театру і кіно», співзасновник «Школи акторської майстерності та режисури». У Росії він заснував «Польський театр в Москві», але у 2014 році, після початку російської агресії проти України, повернувся в Україну. Як режисер дебютував у 16 років. Він робить постановки та викладає в Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі, у 2017 році претендував на посаду директора Львівського оперного театру, а згодом і на посаду керівника театру ім. Леся Курбаса. Також був постановником конкурсу Євробачення у 2017 році у Києві. Має державні нагороди Польщі та Ізраїлю, заслужений артист України.