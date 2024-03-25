У понеділок, 25 березня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як українці допомагають просувати «вєлікую рускую культуру» за кордоном.

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Новий гучний скандал у нашій культурі розгорівся через новину про те, що талановита українська диригентка Оксана Линів готує в Німеччині постановку опери російського композитора Чайковського за поемою іншого росіянина Пушкіна під назвою «Євґеній Онєґін». Оксана Линів – перша жінка, яка очолила Муніципальний театр в Болоньї і також перша диригентка престижного Байройтського оперного фестивалю. Тобто у своїй професії вона досягла досі небачених вершин, однак у часи людожерського нападу і великої війни Росії проти України диригентка продовжує працювати з матеріалом російської культури.

Отож Линів стала музичною керівницею постановки «Євґенія Онєґіна» в Саксонській державній опері в Дрездені. Премʼєра має відбутися у липні 2025 року, а квитки на почнуть продавати вже у квітні цього року. Оперу поставлять російською мовою із англійськими та німецькими субтитрами.

У постановці також беруть участь декілька українських співаків. Роль Онєґіна виконає уродженець Криму баритон Данило Матвієнко, який зараз працює у Франкфуртській опері, а роль Ольги – Ніколь Чірка, яка виконувала цю ж роль у Київський національній опері. Диригентка Оксана Линів заявляє, що українська дійсність зі скасуванням імперської російської культури аж ніяк не перетинається з реальністю, у якій живе і працює вона сама.

У словах Линів найважливіше речення про карʼєру: «Твори російських композиторів належать до обовʼязкового репертуару кожного диригента, чия карʼєра розвивається на інтернаціональному рівні». Інакше кажучи, Линів не приховує, що її особиста карʼєра важить для неї більше, аніж обурення та інші реакції українців. Диригентка з Бродів воліє не помічати, що росіяни використовують усю культуру як зброю, включно з оперою і балетом. Колись у совєцького барда Юрія Візбора була відома пісенька, герой якої на будь-яку критику Росії відповідав такими словами: «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей».

І поки російські ракети знищують українські міста та вбивають українців, Оксана Линів спокійнесенько собі репетирує в Дрездені постановку «Євґенія Онєґіна». Ракети з Росії до Дрездена поки що не долітають. До речі, Линів вже потрапляла у подібний скандал. У 2022 році, вже після великого вторгнення Росії в Україну, вона взяла участь в оперному фестивалі під керівництвом російського режисера.

У відповідь на критику вона заявила, що сфера класичної музики в світі дуже консервативна, зі сталими принципами, а жодна держава, крім Польщі, не підтримала заборони російського репертуару.

А ще рік тому Оксана Линів збиралася брати участь в постановці опери Чайковського «Іоланта» в Болоньї. Там також мали виступати російські артисти. Після критичної реакції з України диригентка повідомила, що відмовляється від виступів через погіршення здоров’я і біль у спині. Цього разу в пані Линів, дякувати Богу, не лише нічого не болить, але навіть і не свербить.

Тож українці можуть скільки завгодно зносити памʼятників Пушкіну і перейменовувати вулиці Чайковського, але там, на Заході, завжди знайдуться наші талановиті громадяни, які поставлять свої інтереси вище національних почуттів і підмахнуть ворогу своєю диригентською паличкою.