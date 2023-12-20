Вийшов український трейлер фільму «Моє прекрасне весілля». Вихід стрічки запланований на 1 лютого 2024 року.

Перша стрічка франшизи, заснованої на бестселері «Моє прекрасне нещастя» американської письменниці Джеймі Макгвайр, вийшла на екрани весною 2023 року. Тоді ж було заявлено, що на нас чекає продовження історії, яке офіційно заплановане до виходу у 2024 році.

Головні ролі у серії нових романтичних стрічок грає Ділан Спроус («Чаклуни з Веверлі Плейс», «Ханна Монтана», «Після сварки» та «Дружина астронавта») та Вірджинія Гарднер («Хелловін», «Падіння», «Побачення на Венері»).

Режисером знову виступив Роджер Камбл («Після сварки», «Жорстокі наміри»), який знімав за сценарієм авторки оригінальної книжкової серії.

Нагадаємо, що сюжет першої стрічки стосувався «поганого хлопця» Тревіса та зразкової першокурсниці коледжу Еббі. Ночі він проводить у підпільних боксерських поєдинках, а дні – у ролі головного красунчика кампусу коледжу. Але Еббі не хоче мати нічого спільного з Тревісом. Заінтригований опором Еббі, Тревіс пропонує їй просте парі: якщо він програє свій наступний бій, він повинен утримуватися від сексу протягом місяця. Якщо він виграє, Еббі має прожити в його квартирі стільки ж часу. У будь-якому випадку, Тревіс уявлення не має, що темне минуле Еббі ось-ось випливе, і, можливо, він нарешті зустрів свою пару.

Продовження історії «Моє прекрасне весілля» розпочинається рівно на тому місці, де закінчилася перша частина. У стрічці покажуть нам, як Еббі та Тревіс, які прокинулись після божевільної ночі в Лас-Вегасі виявляють, що одружені. Вони вирушають до Мексики на «медовий місяць» із друзями та родиною. Але звісно, все піде зовсім не за планом неочікуваних «молодят». На пару чекають нові сюрпризи, смішні історії та можливий гепі-енд.

До своїх ролей повернуться зірки першої частини: Остін Норт (шоу «Я цього не робив», «Зовнішні береги»), Лібе Барер (шоу «Підлий Піт»), Роб Естес (шоу «Мелроуз-Плейс») та інші.

Реліз стрічки запланований на 1 лютого.