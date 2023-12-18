Фільм заснований на мемуарах Прісцилли Преслі

З’явився український трейлер фільму «Прісцилла». В український прокат фільм вийде 11 січня 2024 року.

Режисеркою фільма про дружину легендарного Елвіса Преслі є володарка «Оскара» Софія Коппола. За роль у цьому фільмі Кейлі Спені була визнана найкращою акторкою на Венеційському фестивалі. Елвіса Престлі зіграв Джейкоб Елорді.

Події фільму розпочинаються зі знайомства з Елвісом Преслі, яке перевертає життя юної Прісцилли. На той момент їй було всього 14 років, а Елвісу – 24 роки. Дівчина навіть не мріяла про весілля з кумиром мільйонів, та невдовзі вони стають головною парою Америки. Але чим обернеться це солодке й безтурботне життя?

Фільм «Прісцилла» заснований на скандальних мемуарах Прісцилли Преслі «Елвіс і я» 1985 року. Він описує стосунки між Елвісом і Прісциллою.

Нагадаємо, донька Прісцилли та Елвіса Ліза Марі Преслі незадовго до своєї смерті розкритикувала фільм, адже на її думку її батька було зображено як «хижака і маніпулятора».

«Як його дочка, я не бачу в цьому персонажі нічого від свого батька. Я не бачу точки зору моєї матері на мого батька. Я читаю це і бачу вашу шокуюче мстиву і зневажливу точку зору і не розумію, чому?», – написала Ліза Марі у листі до Софії Копполи.

В український прокат фільм вийде 11 січня 2024 року.