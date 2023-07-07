Директора фармкомпанії затримали, суд вже взяв його під варту

Служба безпеки України викрила одне із фармацевтичних підприємств у Житомирській області на співпраці з Росією. За інформацією спецслужби, після повномасштабного вторгнення компанія налагодила приховану схему постачання українських лікарських засобів до російських військових шпиталів.

«Серед основних товарів нелегального експорту були знеболювальні засоби, які ворог використовував на тимчасово окупованій території України для лікування поранених загарбників», – йдеться в повідомленні СБУ, опублікованому в п’ятницю, 7 липня.

До організації схеми причетний директор одного з фармацевтичних підприємств Житомирщини. Як зауважили в СБУ, до лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії. Там бізнес-партнером української фірми була установа, яка виконує державні замовлення російського міністерства оборони.

Після початку повномасштабного вторгнення і запровадження відповідних санкцій проти Росії менеджмент українського підприємства розробив механізм обходу введених обмежень. Для цього організатор схеми разом зі своїми російськими спільниками задіяв низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та в ЄС.

Як стверджує СБУ, спочатку підприємці направляли українські медикаменти на адреси цих зарубіжних фірм, а потім змінювали товарно-транспортні накладні й переправляли продукцію фактичним замовникам з Росії. Співробітники СБУ задокументували спробу незаконного переправлення до Росії майже 300 кг медичних засобів.

СБУ неназиває компанію, яка продавала свої медикаменти окупантам. Однак на одній з фотографій можна помітити упаковку ліків компанії «Новофарм». Компанія з такою самою назвою розташована у Звягелі Житомирської області. Її директором є Валерій Перерва.

На цьому фото від СБУ показані коробки з ліками. Вони хоч і заблюрені, але можна розгледіти адресу сайту компанії

Під час обшуків в офісах та виробничих приміщеннях української фармкомпанії правоохоронці виявили:

комп’ютери із доказами незаконної діяльності;

контракт з фактичним російським покупцем медпрепаратів;

російські сертифікати відповідності на медикаменти.

Наразі директору українського підприємства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Директору компанії загрожує до 12 років позбавлення волі.