Захисник з кулею в серці потрапив у полон і вижив

Кардіохірурги Інституту серця МОЗ України успішно прооперували українського захисника, який три роки був у полоні з кулею у серці. Зараз його життю вже нічого не загрожує і лікарі сподіваються, що чоловік проживе довге життя.

Про незвичайну операцію у четвер, 18 вересня, повідомив директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров. До них госпіталізували захисника, який нещодавно повернувся з полону. Він захищав «Азовсталь», важке поранення отримав під час атаки на Маріуполь.

На рентгенівському знімку видно кулю у серці військового

Поранений боєць з кулею у серці потрапив у полон, де провів три роки. Кулю київські кардіохірурги видалили. На щастя, вона не завдала бійцю серйозних ушкоджень, тож лікарі сподіваються, що захисник проживе довге і щасливе життя.