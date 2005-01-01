Українського тенісиста відсторонили від змагань через допінг

Юрій Джавакян попався на допінгу

Українського тенісиста Юрія Джавякяна тимчасово відсторонено від змагань через порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу (ITF).

Як повідомляється, у жовтні 2017 року український тенісист надав аналізи на допінг у зв’язку із участю у кваліфікаційному змаганні Men’s Pro Circuit PTT ITF у Таїланді.

Зразок аналізу був відісланий до аналітичної лабораторії в канадському Монреалі, яка входить до складу Всесвітнього антидопінгового агентства. У лабораторії встановили наявність метилгексанаміну.

Речовина метилгексанамін відноситься до стимуляторів і заборонена антидопінгової програмою.

У грудні Джавакяну було пред’явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил, з яким він погодився і прийняв тимчасове відсторонення, відлік якого почався з 6 січня.

У разі виконання всіх умов відсторонення, цей період буде зарахований тенісистові в термін майбутньої дискваліфікації.