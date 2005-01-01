Українського тенісиста відсторонили від змагань через допінг

СпортОлег Костюк, 9 січня1920

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Українського тенісиста відсторонили від змагань через допінг
фото з відкритих джерел
Юрій Джавакян попався на допінгу

Українського тенісиста Юрія Джавякяна тимчасово відсторонено від змагань через порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу (ITF).

Як повідомляється, у жовтні 2017 року український тенісист надав аналізи на допінг у зв’язку із участю у кваліфікаційному змаганні Men’s Pro Circuit PTT ITF у Таїланді.

Зразок аналізу був відісланий до аналітичної лабораторії в канадському Монреалі, яка входить до складу Всесвітнього антидопінгового агентства. У лабораторії встановили наявність метилгексанаміну.

Речовина метилгексанамін відноситься до стимуляторів і заборонена антидопінгової програмою.

У грудні Джавакяну було пред’явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил, з яким він погодився і прийняв тимчасове відсторонення, відлік якого почався з 6 січня.

У разі виконання всіх умов відсторонення, цей період буде зарахований тенісистові в термін майбутньої дискваліфікації.

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