Українці дедалі менше вітають одне одного на Різдво та Новий рік телефоном

Цьогоріч українці зробили на 5-9% вітальних дзвінків менше, ніж торік

У різдвяно-новорічні свята українці віддають перевагу інтернет-привітанням, водночас кількість вітань за допомогою дзвінків і SMS поступово зменшується. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Абоненти трійки найбільших українських мобільних операторів на католицьке і православне Різдво, а також на Новий рік, використали вдвічі більше трафіку, ніж за аналогічний період торік.

У компанії Vodafone заявили, що за період різдвяно-новорічних свят абоненти компанії здійснили понад 1,1 млрд дзвінків, надіслали 41 млн SMS.

«Із року в рік тенденція свідчить, що в зимові свята клієнти віддають перевагу інтернет-привітанням. Водночас кількість вітань за допомогою дзвінків і SMS поступово зменшується – на 5% і 25% відповідно порівняно з 2017 роком. Аналізуючи активність клієнтів у новий 2018 рік і два Різдва, помітили цікавий факт - удень українці телефонували та надсилали SMS, а ввечері користувалися мобільним Інтернетом. Пік інтернет-привітань припав на період із 19:00 до 22:00», – проаналізували в компанії.

Згідно із даними Vodafone, рекордсменами за завантаженням трафіку стали кияни в католицьке Різдво та жителі Дніпропетровської області — в Новий рік і православне Різдво.

Згідно з повідомленням «Київстару», на Новий рік і Різдво у 2018 році абоненти використали вдвічі більше інтернет-трафіку й на 10% менше дзвінків.

«Традиційно найбільше навантаження на мережу спостерігалося в перші 30 хвилин 2018 року. Загалом 31 грудня 2017 року та 1 січня 2018 року абоненти здійснили понад 434 млн дзвінків, використавши 1,2 млрд хвилин, надіслали 33 млн вітальних SMS і 355 тис. MMS», – наголошується в тексті повідомлення.

У компанії lifecell зазначили, що новорічна статистика цілком відповідає загальносвітовій тенденції переходу голосового трафіку в цифровий – абоненти здебільшого користувалися месенджерами та надсилали аудіо- та відеопривітання за допомогою мобільного Інтернету.

Кількість голосових дзвінків у святкові дні в мережі оператора зменшилася в середньому на 9% порівняно з минулим роком.