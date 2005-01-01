Глава УГКЦ закликав українців у 2018 році робити добро і уникати зла

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав побажав українцям у 2018 році робити добро і уникати зла.

«Чинячи добро своєму ближньому, ми самі стаємо добрішими і кращими. Наші вчинки нас будують: добрі вчинки нас розвивають і збагачують, а злі вчинки нас руйнують. Тому робімо добро і уникаймо зла», - зазначив Святослав Шевчук в ефірі «5 каналу».

Глава УГКЦ висловив свої побажання Україні і всім громадянам нашої країни: «Нехай Господь благословить нашу Україну, наших громадян, всіх тих, які сьогодні борються за наше майбутнє».

«Особливо мої думки линуть сьогодні до тих, хто страждає на окупованих територіях, до тих, хто є в полоні і ще очікує визволення. Мої думки линуть до наших воїнів, які стоять на передовій і захищають наш Новий рік і ціною свого власного життя та здоров’я дарують нам нову можливість будувати наше майбутнє», − сказав Блаженніший Святослав.

«Усім вам бажаю благословенного свята Різдва Христового, до якого ми зближаємося і щасливого, Богом благословенного, Нового року!» − побажав Предстоятель УГКЦ.