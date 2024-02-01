Водночас заспокійливі препарати трохи втратили свої позиції

Упродовж минулого року ціни на медикаменти в українських аптеках зросли в середньому на 12%. Люди стали частіше купувати рецептурні препарати, зокрема, знеболювальні. Про це ідеться у дослідженні компанії Proxima «Підсумки аптечних продажів 2023».

У 2023 році аптечні мережі в Україні продали 848,7 млн упаковок лікарських засобів на 130 млрд грн. Упродовж року спостерігається тенденція до зростання частки рецептурних лікарських засобів у загальній структурі ринку.

Серед мільйонів упаковок ліків найчастіше українці купували знеболювальні препарати, препарати для пониження тиску і профілактики інсульту. Брендами-лідерами на ринку стали «Німесил» (препарат другої лінії від гострого болю), «Нурофен» (засіб для лікування болю різного походження і зниження жару) і «Ксарелто» (антитромбічний засіб). Ці препарати були лідерами з продажу і в 2021-2022 роках.

Також у топ-10 увійшли такі препарати:

«Спазмалгон» (знеболювання при спазмах гладких м’язів внутрішніх органів);

«Налбуфін» (опіоїдний аналгетик, рецептурний знеболювальний засіб);

«Трипліксам» (препарат для лікування артеріальної гіпертензії);

«Цитрамон» (знеболювальний засіб на основі ацетилсаліцилової кислоти);

«Детралекс» (препарат при венолімфатичній недостатності);

«Синупрет» (засіб від нежитю);

«Евказолін» (засіб від закладеності носу).

Небезпечна тенденція

«Налбуфін» у 2021 році посідав у рейтингу найбільш купованих лікарських засобів усього лише 31-ше місце, у 2022 – вже 23-тє. Торік він піднявся на 5-те місце за популярністю, тобто його стали купувати у понад чотири рази частіше.

Цей засіб найчастіше використовують для знеболення у догоспітальній допомозі в умовах бойових дій – подекуди ним навіть комплектують аптечки військових. Часто самі військові просять волонтерів придбати і передати їм цей засіб, що продається за рецептом, оскільки є синтетичним опіоїдом, іншими словами – наркотиком.

Водночас доказові лікарі, наприклад, анестезіолог та військовослужбовець Андрій Сем’янків, відомий як MedGoblin, наголошують на небезпеці цього препарату та його заміні іншим знеболенням на догоспітальному етапі. Про це говорять і самі військові. «Налбуфін» небезпечний, тому що:

Цей препарат може пригнічувати дихання, тому має вводитись лише фахівцем в умовах медзакладу, який може контролювати стан пацієнта і в разі потреби зможе реанімувати його;

Від передозування препаратом, що може ставатися в умовах бою, людина може впасти в кому або отримати серцеву і ниркову недостатність, ці ефекти настають досить швидко;

Після введення «Налбуфіну» упродовж 5-6 годин не можна застосовувати інші подібні знеболювальні, тобто якщо пораненого привезуть в госпіталь і робитимуть йому термінову операцію, знеболити її одразу не вдасться або новий препарат просто не подіє;

«Налбуфін» викликає фізичну залежність, тому що це наркотик;

Також препарат має сильну седативну дію, що небезпечно в умовах бою, бо свідомість пригнічується.

«Імовірно, що після налбуфіну пацієнтам не стає суттєво менш боляче, просто вони седовані і не кричать. Використовуючи налбуфін, ви в першу чергу полегшуєте власні страждання, бо кому приємно чути, як поранений кричить», – говорить Андрій Сем’янків.

Додамо, що «Гідазепам» опустився у 2023 році на 11-те місце після 8-го у 2022-му році. А у 2021 цей препарат за частотою купівлі був лише на 29-му місці. Недоказовий «Біфрен» опустився з 9-го місця у 2022 році на 18-те місце торік.