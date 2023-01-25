У соцмережах поширюють повідомлення, що нібито через складну енергетичну ситуацію в країні для українців передбачена одноразова виплата у розмірі 2300 грн від «Червоного Хреста». Однак фактчекери проекту «Брехунець» перевірили інформацію та виявили, що це шахрайство.

Як йдеться в публікації, шахраї використовують фейковий телеграм-канал з назвою «Товариство «Червоного Хреста», який налічує всього 170 підписників і рекламують його у Facebook. Натомість офіційний телеграм-канал організації налічує п'ять тисяч читачів. Інформації про «допомогу у зв’язку з енергетичною ситуацією в країні» там немає. Посилання на сторінки українських банків у дописах також фейкові. На офіційних сторінках цих банків немає інформації про такі виплати.

Шахраї маніпулюють обмеженим часом реєстрації (лише до 22:00 чи лише до 02:00) і просять «поквапитися залишити свої дані» для отримання «допомоги». Фактчекери зауважили, що ця маніпуляція шахраїв спрямована на те, щоб жертва не здогадалася, що її обманюють.

Також для нібито отримання «допомоги» потрібно ввести свої персональні дані, зокрема номер банківської картки. Це – ознака фішингу, тобто збирання персональних даних.

Шахраї систематично використовують складну ситуацію українців через війну та пропонують різноманітну «допомогу». Мета різна – від маніпулятивної реклами Telegram-каналів до отримання доступу до банківських карток українців. Щоб не стати жертвою шахраїв, фахівці радять: