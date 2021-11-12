«Укрексімбанк» пояснив поновлення начальника внутрішньої безпеки Олега Осіпова та директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова, які напали на журналістів «Схем».

Як зазначається у повідомленні на сайті банку, повноваження цих працівників були зупинені без збереження зарплати на максимально допустимий законодавством термін – на час проведення службового розслідування інциденту. Таким чином, оскільки збіг термін службового розслідування, Тельбізов і Осіпов були поновлені.

«Кримінальне провадження за ознаками кримінальної караності діянь, в якому Олег Осіпов та Ігор Тельбізов мають статус обвинувачуваних, розглядає Голосіївський районний суд м. Києва. Згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством роботодавець не має законних підстав відсторонювати від роботи працівника через його\її статус обвинувачуваного у кримінальному провадженні», – зазначили в банку.

Також у банку заявили, що директора Департаменту інформполітики Володимира Пікалова звільнили й що вони зацікавлені у тому, аби сприяти об'єктивному розслідуванню.

Раніше «Радіо Свобода» повідомило, що директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осипова поновили на посадах 9 листопада, після завершення внутрішнього розслідування. Тельбізова відсторонили від посади після інциденту. Про відсторонення Осипова публічно не заявляли, але йому також вручили підозру, а потім – офіційне звинувачення у кримінальній справі.

Зазначимо, що дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями. Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене, справа скерована до суду, підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.