Запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій станом на 25 січня склали 455 тис. тонн, що є історичним мінімумом, і не гарантують енергетичну безпеку країни. Про це на засіданні НКРЕКП заявив директор з управління ОЕС України - головний диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко, інформує «Інтерфакс-Україна».

«На жаль, склади вугільних електростанцій спрацьовані до рівня, який, напевно, є найнижчим за весь період незалежності України. Станом на 25 січня на складах ТЕС знаходиться 455 тис. тонн вугілля, з них антрацитової групи 163 тис. тонн і газової групи 291 тис. тонн. Хочу звернути увагу, що половина цього вугілля зосереджена на двох станціях: 116 тис. тонн антрациту на Луганській ТЕС і 105 тис. тонн на Слов'янській ТЕС, яка, як ви знаєте, не працює. Залишилося на всіх інших станціях 220 тис. тонн, яких абсолютно недостатньо для гарантування енергетичної безпеки країни», – сказав Віталій Зайченко.

За його словами, активні запаси вугілля нижче гарантованих на 522 тис. тонн – на 51 тис. тонн з антрациту і на 471 тис. тонн – з газового вугілля.

Як повідомив Зайченко, збалансувати енергосистему України минулого тижня вдалося завдяки імпорту електроенергії з Білорусі, однак зараз цього недостатньо.

«Без достатніх поставок вугілля збалансуватися можна буде або при переході на спалювання природного газу або за рахунок відключення споживачів», – повідомив він.

Нагадаємо, раніше державне ПАТ «Укренерго» попередило, що на складах теплоелектростанцій в Україні залишилося критично мало вугілля всіх марок.