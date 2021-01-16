Міністерство соціальної політики доручило обласним державним адміністраціям забезпечити оперативний розгляд органами соціального захисту населення звернень та призначення житлової субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення.

Зокрема, міністерство доручило обласним державним адміністраціям забезпечити належну взаємодію органів соціального захисту населення з постачальниками електроенергії. Вони повинні проводити «широку інформаційно-роз’яснювальну роботу» серед споживачів про наявні механізми соціальної підтримки при оплаті комунальних послуг.

«ОДА, в свою чергу, доручено забезпечити оперативний розгляд органами соціального захисту населення звернень та призначення житлової субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення і потребують державної підтримки в умовах встановлення єдиних фіксованих цін на електроенергію для побутових споживачів», – сказано у повідомленні Міністерства соціальної політики.

Як повідомляв ZAXID.NET, з 1 січня 2021 року уряд скасував пільгову вартість перших 100 кВт*год електроенергії на місяць для приватних споживачів. Крім того, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, скасувала пільгові тарифи на електроенергію для тих, хто користується електроприладами для обігріву житла. Дотепер у період опалювального сезону такі споживачі оплачували перші 3000 кВт*год за ціною 90 коп/кВт*год. Натомість з січня вони платитимуть 1,68 грн за кожен кВт*год електроенергії.

13 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив відповідним міністерствам розробити механізм субсидування таких споживачів.

Додамо, що разом з тарифами на електроенергію в Україні подорожчав газ. Відтак підвищення тарифів призвело до акцій протесту по всій Україні.