Високовольтна лінія живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС

Ремонтні бригади компанії «Укренерго» відновили надійність живлення Запорізької атомної електростанції, розташованої у тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджену високовольтну лінію від станції вже ввели в експлуатацію, повідомили у пресслужбі «Укренерго» у п’ятницю, 23 серпня.

«Внаслідок російських обстрілів попередньої доби одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту. Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу», – повідомили у пресслужбі компанії.

Так, ремонтні бригади змогли відновити роботи високовольтної лінії місткістю 330 кВ. З п’ятниці, 23 серпня, вона включена у роботу.

Зазначається, що ЗАЕС може отримувати електроенергією за основною та резервною лініями. Наразі надійність живлення електростанції залишається на належному рівні.

До слова, 23 серпня «Укренерго» оголосило про достроковий вивід з ремонту енергоблока однієї з АЕС. Це створило профіцит в українській енергосистемі та дозволило експортувати електроенергію до країн заходу. Почати продаж енергії за кордон планують з 25 серпня.