«Укренерго» виставить Росії рахунок за знищені об'єкти інфраструктури
Найближчим часом «Укренерго» виставить росіянам рахунок за знищені вторгненням об'єкти енергетичної інфраструктури. Наразі «Укренерго» розробляє правовий механізм, аби притягнути Росію до відповідальності.
Як повідомив у п’ятницю, 2 грудня, директор із правових питань НЕК «Укренерго» Максим Юрков, компанія розробляє правовий механізм, завдяки якому компанія зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдані збитки.
«Ми фіксуємо всі пошкодження в реальному часі, щодня. Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об’єкти. У нас уже є певний досвід виставлення рахунків Російській Федерації. Тому що ми одні із небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів в Криму», – зазначив Максим Юрков.
Зазначимо, що за попередніми підрахунками, внаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури збитки «Укренерго» перевищили 70 млрд грн.