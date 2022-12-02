Найближчим часом «Укренерго» виставить росіянам рахунок за знищені вторгненням об'єкти енергетичної інфраструктури. Наразі «Укренерго» розробляє правовий механізм, аби притягнути Росію до відповідальності.

Як повідомив у п’ятницю, 2 грудня, директор із правових питань НЕК «Укренерго» Максим Юрков, компанія розробляє правовий механізм, завдяки якому компанія зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдані збитки.

«Ми фіксуємо всі пошкодження в реальному часі, щодня. Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об’єкти. У нас уже є певний досвід виставлення рахунків Російській Федерації. Тому що ми одні із небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів в Криму», – зазначив Максим Юрков.

Зазначимо, що за попередніми підрахунками, внаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури збитки «Укренерго» перевищили 70 млрд грн.