Через ворожі ракетні удари енергосистемі України завдано збитків на понад 70 млрд грн. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 23 листопада.

Над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад. Це понад 1000 кваліфікованих фахівців, зазначив Шмигаль.

За словами прем’єра, ситуація залишається складною, але контрольованою. «Це означає, що в усіх регіонах продовжують застосовуватися відключення споживачів. Діють графіки відключень», – нагадав Шмигаль, слова якого цитує Forbes.

Він зазначив, що через похолодання споживання електрики зростає q й допустив, що через це можуть відбуватися також і аварійні відключення.

Шмигаль також пояснив, чому одні міста в Україні можуть відключати від електроенергії частіше за інші.

«Якщо спрощено і коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, і нашими будинками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, які транспортують електроенергію. Російські терористи атакують саме ці об’єкти. Тому неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони. Тому обмеження відбуваються країною нерівномірно», – сказав прем’єр.

Нагадаємо, напередодні керівник оператора української енергосистеми «Укренерго» заявив, що в Україні не залишилося тепло- та гідроелектростанцій, які б не зазнали пошкодження від російських атак. Крім того, також майже не лишилось неушкоджених вузлових підстанцій – на деякі з них було здійснено до восьми ударів.