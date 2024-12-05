Нова послуга від UGB

UGB (оновлений Укргазбанк) першим із банків впровадив послугу відкриття та обслуговування рахунків умовного зберігання (ескроу) для учасників ринку природного газу та вже відкрив кілька таких рахунків клієнтам.

Згідно зі змінами до Кодексу газотранспортної системи, які набрали чинності з 1 грудня 2024 року, передбачено впровадження нових правил розрахунків на ринку природного газу з використанням рахунків умовного зберігання (ескроу) як форми фінансового забезпечення. Це дозволяє учасникам ринку диверсифікувати способи забезпечення своїх зобов'язань та спрощує процедуру розрахунків.

Переваги відкриття рахунків ескроу в UGB учасниками ринку природного газу:

безкоштовне відкриття рахунків ескроу;

можливість підписання тристоронніх договорів кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Ознайомитись з тарифами за цією послугою можна за посиланням.

Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись до найближчої установи банку.

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