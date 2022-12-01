Топ-7 помилок при укритті винограду на зиму та як їх уникнути: поради
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Не всі виноградарі-початківці знають, як слід готувати цю культуру до зимівлі та, зокрема, правильно її вкривати. Проте від цього залежить не тільки здоров’я й урожайність, а часом і життя лози. «Флорист-Х» розповідає про найбільш поширені помилки під час підготовки винограду до зими та як їх уникнути.
Початківці-виноградарі при підготовці лози до зими можуть допустити такі помилки:
- насипати занадто товстий шар землі поверх укриття;
- перед укриванням винограду не підгорнути нижню частину стовбура;
- укласти під лозу недостатньо товстий шар мульчі;
- вибрати неправильний для того чи іншого сорту винограду спосіб укривання;
- спорудити укриття занадто пізно;
- не провести перед укриванням підготовчі заходи – обрізування, обробку фунгіцидом, підживлення;
- при підгортанні нагребти землю занадто близько від стовбура, оголюючи кореневу систему.
Як правильно укривати виноград
Конкретні терміни укриття винограду залежать не тільки від клімату місцевості, а й від погоди в поточному сезоні, однак можна орієнтуватися за такими показниками:
- лоза може витримати мороз до -16°C, але при -20°C на ній загинуть усі вічка;
- при тривалому промерзанні землі до -6°C мичкуваті частини кореневої системи сильно пошкоджуються й уже практично не відновлюються, що призводить до загибелі куща.
Тобто там, де трапляються морози до -20°C і нижче, вкривання винограду обов’язкове, а там, де взимку температура не опускається нижче -15°C, лозу можна не вкривати, однак прикореневу ділянку бажано замульчувати.
При укриванні винограду бажано не перестаратися і не починати цього робити до перших заморозків. Важливо, щоб лоза пройшла загартування: вона має кілька днів побути на морозі від -5 до -8°C та стати світло-коричневого кольору. Перед укриттям необхідно провести санітарну обрізку, профілактичну обробку від хвороб та шкідників, підживити сумішшю сірчанокислого калію та деревної золи.
Укривати виноград можна землею, будматеріалами, підручними засобами, природними матеріалами, а також організовувати тунельно-повітряні укриття. Детальніше про кожен з цих способів ми розповідали в окремому матеріалі. Тут ми виділимо кілька важливих правил:
- «серйозність» укриття залежить від того, наскільки холодною прогнозується зима;
- при укритті підручними матеріалами важливо забезпечити повітрообмін, щоб уникнути утворення парникового ефекту; якщо використовуєте полімерні плівки – обов’язково залишайте вентиляційні отвори;
- органіка має бути сухою, а захистити її від вологості необхідно агроволокном або іншим способом;
- у соломі можуть завестися миші, тому всередині потрібно залишити отруєні приманки проти гризунів;
- яким би способом укриття ви не користувалися, лозу потрібно пришпилити до землі, поклавши на землю чи шар мульчі.
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