При укриванні винограду бажано не перестаратися і не починати цього робити до перших заморозків

Не всі виноградарі-початківці знають, як слід готувати цю культуру до зимівлі та, зокрема, правильно її вкривати. Проте від цього залежить не тільки здоров’я й урожайність, а часом і життя лози. «Флорист-Х» розповідає про найбільш поширені помилки під час підготовки винограду до зими та як їх уникнути.

Початківці-виноградарі при підготовці лози до зими можуть допустити такі помилки:

насипати занадто товстий шар землі поверх укриття;

перед укриванням винограду не підгорнути нижню частину стовбура;

укласти під лозу недостатньо товстий шар мульчі;

вибрати неправильний для того чи іншого сорту винограду спосіб укривання;

спорудити укриття занадто пізно;

не провести перед укриванням підготовчі заходи – обрізування, обробку фунгіцидом, підживлення;

при підгортанні нагребти землю занадто близько від стовбура, оголюючи кореневу систему.

Як правильно укривати виноград

Конкретні терміни укриття винограду залежать не тільки від клімату місцевості, а й від погоди в поточному сезоні, однак можна орієнтуватися за такими показниками:

лоза може витримати мороз до -16°C, але при -20°C на ній загинуть усі вічка;

при тривалому промерзанні землі до -6°C мичкуваті частини кореневої системи сильно пошкоджуються й уже практично не відновлюються, що призводить до загибелі куща.

Тобто там, де трапляються морози до -20°C і нижче, вкривання винограду обов’язкове, а там, де взимку температура не опускається нижче -15°C, лозу можна не вкривати, однак прикореневу ділянку бажано замульчувати.

При укриванні винограду бажано не перестаратися і не починати цього робити до перших заморозків. Важливо, щоб лоза пройшла загартування: вона має кілька днів побути на морозі від -5 до -8°C та стати світло-коричневого кольору. Перед укриттям необхідно провести санітарну обрізку, профілактичну обробку від хвороб та шкідників, підживити сумішшю сірчанокислого калію та деревної золи.

Укривати виноград можна землею, будматеріалами, підручними засобами, природними матеріалами, а також організовувати тунельно-повітряні укриття. Детальніше про кожен з цих способів ми розповідали в окремому матеріалі. Тут ми виділимо кілька важливих правил:

«серйозність» укриття залежить від того, наскільки холодною прогнозується зима;

при укритті підручними матеріалами важливо забезпечити повітрообмін, щоб уникнути утворення парникового ефекту; якщо використовуєте полімерні плівки – обов’язково залишайте вентиляційні отвори;

органіка має бути сухою, а захистити її від вологості необхідно агроволокном або іншим способом;

у соломі можуть завестися миші, тому всередині потрібно залишити отруєні приманки проти гризунів;

яким би способом укриття ви не користувалися, лозу потрібно пришпилити до землі, поклавши на землю чи шар мульчі.

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