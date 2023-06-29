Концерн перетворився на АТ одразу після призначення нового гендиректора

У день призначення генеральним директором «Укроборонпрому» Германа Сметаніна державний концерн «Укроборонпром» припинив діяльність. Структуру реорганізували в межах трансформаційних умов, поставлених перед «Укроборонпромом», повідомив у середу, 28 червня, міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

За його словами, з 28 червня «Укроборонпром» як державний концерн припиняє свою діяльність. Найбільше оборонне підприємство України перетворилося на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

«Важливий крок – трансформація. Від сьогодні припинено діяльність державного концерну “Укроборонпром”. Натомість утворено акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість”. Наступний крок – переведення штату, передача майна та подальші трансформаційні процеси. Далі – формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD», – заявив Олександр Камишін.

Трансформація концерну була однією із задач новообраного гендиректора Германа Сметаніна. Окрім неї, очільник «Української оборонної промисловості» має наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, а також сформувати в компанії антикорупційну інфраструктуру.