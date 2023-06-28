Герман Сметанін працював інженером

Кабінет міністрів призначив генеральним директором держпідприємства «Укроборонпром» Германа Сметаніна. 31-річний посадовець отримав три основні задачі, з якими буде працювати, повідомив у середу, 28 червня, міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

За його словами, Герман Сметанін є молодим та прогресивним лідером. На посаді новий гендиректор має трансформувати «Укроборонпром» та наростити власне виробництво.

«Кабмін призначив новим гендиректором "Укроборонпрому" Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів», – повідомив Олександр Камишін.

За словами міністра, перед новим очільником «Укроборонпрому» поставили такі три задачі:

Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки;

Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру;

Трансформувати «Укроборонпром».

Нагадаємо, напередодні, 27 червня, Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора підприємства. Юрій Гусєв очолював «Укроборонпром» із грудня 2020 року.