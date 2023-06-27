Президент України Володимир Зеленський звільнив генерального директора концерну «Укроборонпром» Юрія Гусєв. Про це йдеться в указі від 27 червня.

«Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" згідно з поданою заявою», – йдеться в документі.

Причини звільнення не уточняються, але за словами джерел ЕП, Юрій Гусєв провалив ракетну програму. Зеленському було обіцяно, наприклад, що уже в травні 2023 року українські ракети «Сапсан» (експортна назва «Грім-2») будуть готові до застосування. За даними ЕП, Гусєв попросив президента перевести його на дипломатичну роботу в одну із країн Європи, з якими Україна має якраз тісні оборонні контакти.

За даними журналістів, уряд має призначити новим керівником державного концерну «Укроборонпром» Германа Сметаніна, але офіційного рішення наразі немає.