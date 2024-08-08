У 2024 році українській компанії вдалося піднятися одразу на 16 пунктів рейтингу

Державний концерн «Укроборонпром» увійшов до 50 найкращих оборонних компаній за версією порталу Defense News, що спеціалізується зокрема на тематиці ОПК. Українська компанія посіла 49 місце, повідомила в середу, 7 серпня, прес-служба «Укроборонпрому».

Як повідомляється, торік концерн отримав 65 місце, тож у 2024 році йому вдалося піднятися одразу на 16 пунктів.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, з сотні найбільших оборонних компаній світу саме «Укроборонпром» зростає найшвидше. Його виручка за 2023 рік виросла на 72% до 2,2 млрд доларів. Показники першого півріччя 2024-го свідчать, що «темп тримаємо й у цьому році».

інфографік Укроборонпрому

Камишін додав, що «жоден рейтинг не є нашою ціллю сьогодні, і спричинений цей бурхливий розвиток, на жаль, критичною необхідністю». Натомість ціль українських оборонних підприємств – виробляти якомога більше зброї для Сил оборони, виробляти її якнайшвидше та максимально якісно, адаптуватися та модернізуватися.

«Втім, дивлячись на цей рейтинг, ми бачимо: після перемоги саме оборонка стане одним з найважливіших експортних напрямків нашої економіки. Саме Україна стане новим арсеналом вільного світу», – заявив міністр.

Додамо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив про покращення ефективності роботи оборонної галузі, зокрема почали «реально й помітно» працювати іноземні інвестиції.

Як зазначає «Громадське», наразі в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Серед них чимало приватних компаній, а не лише державні підприємства. Загалом майже 300 тис. людей залучені до виробництва українського озброєння. ОПК виробляє вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ, морські дрони та багато іншого.

З рейтингом від Defense News можна ознайомитись за посиланням.