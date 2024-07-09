Під час відкриття були присутні команди Мінстратегпрому, «Укроборонпрому», а також представники державних органів США

У вівторок, 9 липня у Вашингтоні відкрилось перше іноземне представництво АТ «Укроборонпром», завданням якого стане посилення співпраці в оборонній промисловості між Україною та США. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як розповіли у відомстві, основним завданням нового представництва буде пошук «інвестиційних можливостей та потенційних військово-технічних партнерів у США». Також серед пріоритетів буде пошук та ефективне впровадження новітніх військових технологій.

Порушуючи питання взаємодії між українськими та іноземними командами для управління спільними підприємствами, в Мінстратегпромі уточнили, що мова йде про взаємодію з місцевим бізнесом та експертними організаціями, про співпрацю з державними органами й оборонними організаціями, та підтримку проєктів підприємств «Укроборонпрому» в США та країнах-партнерах.

«Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з американськими зброярами, яка сприяє трансферу технологій, розвитку спільних проєктів і залученню інвестицій. Це можуть бути напрямки боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо», – розповів під час церемонії відкриття генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.

За його словами, українські фахівці мають унікальний та успішний досвід виробництва та відновлення озброєнь і військової техніки, набутий під час повномасштабної війни з Росією, відтак їм «є запропонувати заокеанським колегам».

Своєю чергою міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін нагадав, що українські компанії вже мають ряд принципових домовленостей з компаніями з США, а наявність такого представництва «Укроборонпрому» дасть змогу пришвидшити їх реалізацію.