«Укрпошта» підвищить зарплати листоношам

Для понад 37 тис. працівників «Укрпошти» буде збільшена оплата праці

«Укрпошта» підвищить посадові оклади листоношам і начальникам сільських відділень в два етапи - з 1 квітня та 1 липня. Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти».

«Підвищення заробітних плат з 1 квітня - на 6% і з 1 липня на 6% відбудеться для листонош та начальників сільських поштових відділень, які мають посадовий оклад менше мінімальної зарплати в розрахунку на повну зайнятість», - повідомляє компанія.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, для понад 37 тис. співробітників «Укрпошти» буде збільшена оплата праці. Збільшені посадові оклади отримають близько 29 тис. листонош і майже 8,5 тис. начальників сільських поштових відділень.

Компанія нагадує, що з 1 січня 2019 року «Укрпошта» вже підвищила посадові оклади операторів і начальників міських відділень з найбільшими обсягами відправлень і платежів.

Як інформував ZAXID.NET, минулого року «Укрпошта» заявляла про намір закрити або об'єднати малі поштові відділення в регіонах, а за рахунок зекономлених коштів надати листоношам транспорт для виконання службових обов'язків. У зв'язку з цим жителі сіл звернулися до президента. Він пообіцяв їх підтримати.

У грудні 2018 року гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що компанія підвищить зарплати рядовим співробітникам і не буде закривати відділення. При цьому він уточнив, що додатково виділених коштів у розмірі 500 млн гривень вистачить лише на півроку роботи підприємства в такому режимі.