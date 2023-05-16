Національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» випустив аудіолистівки з історіями сучасних українських героїв. Гроші з продажу листівок спрямують на дрони для ЗСУ, повідомила прес-служба «Укрпошти» у вівторок, 16 травня.

«12 листівок – 14 історій сучасних героїв, записаних їхніми голосами. Бійці, волонтери, музиканти, журналісти, працівники критичної інфраструктури. Люди, на яких ми рівняємося зараз», – йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що на листівках є QR-коди, за якими можна почути аудіоісторію героя чи героїні з зображення: командира полку «Азов» Дениса Прокопенка, волонтерки Тати Кеплер, бійчині Катерини «Пташки» Поліщук, журналіста Ігоря Лаченкова та ін.

Придбати аудіолистівки можна в центральних відділеннях «Укрпошти» або онлайн. Вартість – 40 грн. Весь прибуток піде на дрони для Збройних сил України.

Листівки в рамках проекту «Борітеся – вже поборюєте» створювали 12 ілюстраторів – кожен з них відтворив у своєму стилі візуальні образи історій. Наприклад, листівку з Денисом Прокопенком намалювала його дружина Катерина.