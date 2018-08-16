«Укрпошта» випустить марку із зображенням Андрія Кузьменка

Національна компанія поштового зв’язку «Укрпошта» випустить марку із зображенням загиблого лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка.

Про це повідомляється на офіційному сайті «Укрпошти». Марку буде випущено тиражем у 130 тисяч екземплярів, номіналом у дев’ять гривень кожна. В «Укрпошті» уточнили, що випуск марки реалізовано за згодою батьків Кузьми та його дружини. Основою для марки стало фото Андрія Кузьменка, зняте фотографом Оленою Божко.

Спецпогашення марки (ред, - погашення спеціальним поштовим штемпелем поштових конвертів та марок, випущених з нагоди великих та пам’ятних подій), на якій буде проставлено відтиск підпису музиканта, відбудеться 17 серпня у головпоштамтах Києва і Львова.