«Укрпошта» вводить в обіг марку з графіті вуличного художника Бенксі

«Укрпошта» анонсувала випуск 24 лютого поштової марки "ПТН ПНХ!", яку присвячено річниці повномасштабної війни Росії проти України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Укрпошти».

«На поштовому випуску представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області», – йдеться у повідомленні «Укрпошти».

Повідомляється, що нова поштова марка – благодійна. Кожен, хто придбає марку «ПТН ПНХ!» стає учасником благодійного проекту.

Тираж поштової марки – 1 500 000 примірників або 250 тисяч маркових аркушів. Вартість маркового аркуша – 180 грн., з яких 42 грн. – благодійний внесок. До марок також буде випущено конверт «Перший день», картку, а також тематичну худі.

Придбати поштовий випуск «ПТН ПНХ!» можна у відділеннях «Укрпошти» та в офіційних магазинах, починаючи з 24 лютого. Оформити передзамовлення можна, починаючи з 20 лютого, в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти». На передзамовлення діють обмеження до 10 поштових марок на одне замовлення.