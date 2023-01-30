«Укрпошта» дозволила отримувати посилки без документів
Відтепер отримати відправлення на «Укрпошті» можна за допомогою SMS, якщо вказано номер телефону отримувача
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Національний оператор «Укрпошта» запустив послугу отримання посилок без документів. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначаэться, що у всіх відділеннях «Укрпошти» тепер можна отримати відправлення без документів, за допомогою SMS-повідомлення. Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону отримувача.
Однак для отримання послуги за допомогою повідомлення є декілька обмежень:
- оголошена цінність до 15 000 грн, післяплата до 5 000 грн для внутрішніх відправлень;
- оголошена цінність до 20 000 грн для міжнародних відправлень;
- відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка».
До слова, раніше Мінреінтеграції запропонувало дозволити пересилати поштою документи, що посвідчують особу. За словами віце-прем’єрки Ірини Верещук, зараз поштою можна переслати тільки закордонний паспорт. Натомість Мінінтеграції пропонує дозволити передавати поштою й інші документи.
Мінреінтеграції запропоновано внести зміни в Постанову Кабінету Міністрів від 5 березня 2009 року, доповнивши перелік документів, які можуть передаватися за допомогою пошти.