Національний оператор «Укрпошта» запустив послугу отримання посилок без документів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначаэться, що у всіх відділеннях «Укрпошти» тепер можна отримати відправлення без документів, за допомогою SMS-повідомлення. Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону отримувача.

Однак для отримання послуги за допомогою повідомлення є декілька обмежень:

оголошена цінність до 15 000 грн, післяплата до 5 000 грн для внутрішніх відправлень;

оголошена цінність до 20 000 грн для міжнародних відправлень;

відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка».

До слова, раніше Мінреінтеграції запропонувало дозволити пересилати поштою документи, що посвідчують особу. За словами віце-прем’єрки Ірини Верещук, зараз поштою можна переслати тільки закордонний паспорт. Натомість Мінінтеграції пропонує дозволити передавати поштою й інші документи.