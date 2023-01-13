«Укрпошта» знизила тарифи на доставку до Литви, Латвії, Естонії до 45%. Про це повідомляє прес-служба АТ «Укрпошта».

«Укрпошта націлена зробити максимально доступними відправлення до країн із найбільшою кількістю українських переселенців. Саме тому у рамках співпраці Укрпошти з поштовими операторами Lietuvos paštas (Литва), Latvijas Pasts (Латвія) та Omniva (Естонія) було знижено тарифи на відправку дрібних пакетів на 25%-35% залежно від ваги, та посилок на 35%-45%», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оформити відправлення можна у поштових відділеннях «Укрпошти» та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку «Укрпошти».

Оформлюючи відправлення онлайн, кожен клієнт додатково отримує знижку – 3%. Для постійних відправників та корпоративних клієнтів діють накопичувальні знижки.

«Тепер відправити браслет з українською, символікою вагою до 250 г коштуватиме 5.73 дол. США; пару українських книжок вагою 1 кг – від 11 дол. США; посилку з дому з речами переселенців вагою 5 кг – від 21 дол. США», – наводять приклади відправлень в компанії.

Як повідомлялося, у 2022 році пошти Естонії, Латвії, Литви зробили міжнародні поштові випуски на знак підтримки України та її сміливих і нескорених українців, випустивши марки, конверти і картки з символікою і пам’ятками України.