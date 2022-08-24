Деякі поїзди курсують із запізненням через ДТП

Через дорожньо-транспортну пригоду поблизу залізничного полотна на дільниці Знам'янка – Пантаївка деякі поїзди курсують із запізненням. Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Запізнюються такі поїзди:

№86 Львів – Запоріжжя (+4 год 30 хв);

№76 Київ – Кривий Ріг (+3 год 00 хв);

№42 Львів – Дніпро (+3 год 10 хв);

№92 Одеса – Харків (+3 год 06 хв);

№80 Київ – Дніпро (+1 год 45 хв);

№7/8 Харків – Одеса (+2 год 25 хв).

«Рух поїздів на дільниці було оперативно відновлено, час затримки може змінюватися. Просимо вибачення за незручності та докладаємо зусиль, щоб скоротити час відставання поїздів від графіка», – зазначили у відомство.

До слова, у зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області від 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, «Укрзалізниця» скасувала приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності.