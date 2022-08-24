«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів
Шість поїздів затримуються у зв’язку з ДТП
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Деякі поїзди курсують із запізненням через ДТП
Через дорожньо-транспортну пригоду поблизу залізничного полотна на дільниці Знам'янка – Пантаївка деякі поїзди курсують із запізненням. Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
Запізнюються такі поїзди:
- №86 Львів – Запоріжжя (+4 год 30 хв);
- №76 Київ – Кривий Ріг (+3 год 00 хв);
- №42 Львів – Дніпро (+3 год 10 хв);
- №92 Одеса – Харків (+3 год 06 хв);
- №80 Київ – Дніпро (+1 год 45 хв);
- №7/8 Харків – Одеса (+2 год 25 хв).
«Рух поїздів на дільниці було оперативно відновлено, час затримки може змінюватися. Просимо вибачення за незручності та докладаємо зусиль, щоб скоротити час відставання поїздів від графіка», – зазначили у відомство.
До слова, у зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області від 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, «Укрзалізниця» скасувала приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності.
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