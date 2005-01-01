«Укрзалізниця» презентувала нове меню для нічних поїздів

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 14:502830

До теми

«Укрзалізниця» презентувала нове меню для нічних поїздів

У вівторок, 12 червня, на Центральному залізничному вокзалі в Києві презентували нову послугу повноцінного харчування в поїздах. Страви з понеділка, 18 червня, подаватимуться пасажирам в тестовому режимі.

За словами в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова меню тестуватиметься на рейсах №81 Київ – Ужгород, №104 Київ – Маріуполь, №7 Київ – Івано-Франківськ та №749 Київ – Івано-Франківськ.

Пасажир може замовити обід через офіціанта-стюарда, по телефону вказаному в меню, або отримати безпосередньо в спеціально обладнаному сервісному купе. Склад меню залежатиме від сезонності представленої продукції. Розрахуватися за ланчбокси можна буде як карткою, так і готівкою. Для прикладу грибний суп буде коштувати 38 гривень, сендвічі – по 42, картопляне пюре з куркою – 72 гривні.

Фото Євгена Кравцова, ПАТ Укрзалізниця

«Упродовж декількох тижнів ми плануємо розширити тестову послугу ще на деякі поїзди. Ми пропонуємо повний комплекс харчування – від сніданків до перших страв і десертів. Розрахуватися можна як готівкою, так і карткою за допомогою терміналів. Уже в наступні декілька тижнів буде можливо замовити ланч-бокси при купівлі квитків. Ми подивимося, наскільки технологія буде прийнятною, чи сподобається послуга пасажирам, і потім визначимося щодо подальшого її запровадження», - зазначив Євген Кравцов.

Для зберігання їжі в кожному з поїздів буде переобладнано купе. Також для цих потреб планується переобладнання вагонів-ресторанів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

«Укрзалізниця» ввела єдину ціну на всі напої в поїздах ZAXID.NET
«Укрзалізниця» відтепер попереджатиме пасажирів про відсутність кондиціонера у вагоні ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук