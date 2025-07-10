Поїзд зупинятиметься у Батьові, Мукачеві, Сваляві, Воловці, Славському, Сколе та Стрию

Через зростання попиту у літній період «Укрзалізниця» запустила додатковий денний поїзд №218/217 Чоп – Львів з купейними вагонами.

Як повідомили в компанії 9 липня, поки що поїзд курсуватиме у тестовому режимі для вивчення пасажиропотоку 17, 19 та 25 липня. Зупинки – у Батьові, Мукачеві, Сваляві, Воловці, Славському, Сколе та Стрию. Розклад руху:

відправлення з Чопа – 10:30, прибуття до Львова – 15:18;

відправлення зі Львова – 15:56, прибуття до Чопа – 20:38.

Поїзд обладнаний купейними вагонами з місцями для сидіння без спального формату (непарні місця – біля вікна, парні – біля проходу).

Одразу після прибуття поїзда зі Львова до Чопа передбачена пересадка на поїзд №649 Чоп – Захонь (Угорщина). Також у Чопі можлива пересадка на поїзди №642 Н'їредьхаза – Мукачево (з Угорщини), №960 Кошице – Мукачево (зі Словаччини).

Після приїзду потяга у Львів передбачена пересадка на поїзди №64 – до Полтави та Харкова, №112 – до Ізюма, №110 – до Миколаєва та Херсона. На поїзд Львів – Чоп зможуть сісти пасажири з потягів далекого сполучення № 291 Київ – Львів, №71/85 Павлоград/Дніпро – Львів, №228/227 Краматорськ – Івано-Франківськ, №79 Дніпро – Львів та №63/111 Харків / Ізюм – Львів.

Квитки на потяг Львів – Чоп вже у продажі.