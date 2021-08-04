Із середи, 4 серпня, зі Львова курсуватиме додатковий поїзд до курортного Херсона. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Поїзд №110/109 сполученням Львів – Херсон відправлятиметься зі Львова по парних числах о 16:21 і прибуватиме до Херсона об 11:42. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 12:40 і прибуватиме до Львова о 08:38.

Вартість квитків у купе становлять 371 грн, а у плацкарті – 230 грн. Час у дорозі зі Львова у Херсон становитиме понад 19 годин.

Нагадаємо, що ми розповідали про цікаві місця, які можна відвідати на Херсонщині.