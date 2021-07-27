Літо – час відпусток і моря. Але якщо ви її ще не спланували або вам вже набридло лежати на пляжі, пропонуємо місця, варті уваги на півдні України – у морській курортній Херсонщині. Цей край несправедливо недооцінений серед туристів, адже Одеса користується значно більшим попитом серед українських відпочивальників. Проте такого розмаїття природи і різновиду розваг для відвідувачів, які пропонує Херсонщина, важко знайти деінде.

Вона має вихід до двох морів, два біосферні заповідники та п’ять національних природних парків, солоні озера з лікувальними грязями. Піщані дюни пустелі тут змінюються зеленню заповідних зон. Дніпрова дельта плавно переходить у Чорне море, з рожевих озер Сиваша видно Крим.

ZAXID.NET з власного досвіду підготував підбірку найцікавіших для туристів локацій Херсонщини.

фото ZAXID.NET

Асканія-Нова – цей біосферний заповідник є одним із семи природніх чудес України. Місцевий поміщик німецького походження Фрідріх Фальц-Фейн у XIX ст., який займався вівчарством на півдні України, спочатку створив приватний звіринець з рідкісними птахами та тваринами, який згодом розрісся у найбільший степовий заповідник Європи. Зараз в Асканії-Новій є не тільки зоопарк і дендропарк, але й 33 тис. га заповідного степу, в якому вільно живуть зебри, бізони, антилопи, зубри, коні Пржевальського. Туристів туди возять на фотосафарі, але у супроводі працівників заповідника і за попереднім записом.

фото В. Гавриленко/ Wownature

Станіславський заказник, у народі – «Херсонський гранд каньйон», гори серед степу. Це піщані кручі над водою, місце, де Дніпро переходить у Дніпровську затоку, зливається з Бузьким лиманом перед впаданням у Чорне море. Гурт «Скрябін» знімав тут кліп на пісню «Місця щасливих людей». У цьому місці дуже гарні краєвиди, особливо при заході сонця.

фото ZAXID.NET

Рожеві озера затоки Сиваш. Його часто порівнюють з Мертвим морем через сильну концентрацію солі у воді. Сіль з озер можна збирати жменями, ропа має лікувальні властивості. Також попитом користуються місцеві грязі, якими лікують захворювання суглобів, верхніх дихальних шляхів, судин та інші. Вздовж Арабатської стрілки біля Сиваша розташовано багато курортів з термальними водами. З деяких ділянок через озеро можна побачити береги Криму.

фото Костянтина Брижниченка/Wownature.in.ua

Острів Бірючий насправді є косою, яка тягнеться від Запорізької області. Для туристів її відкрили лише у 2015 році, раніше там була президентська резиденція і навіть в радянські часи дача Хрущова, якою він, щоправда, скористався лише раз. Це праземля скіфів із курганами і кам'яними бабами, заповідна територія з багатьма видами копитних, що перебувають під охороною держави. Туди можна приїхати з Кирилівки на власному авто або катером з Генічеська.

фото Arabatka.UA

Олешківські піски – одна з найбільших пустель у не пустельній частині Європи. Науковці пояснюють, що її розширенню сприяв масовий випас овець, які з’їдали рослинність. Щоб зупинити її розширення, довкола насадили хвойні ліси. Влітку температура тут піднімається до 70 градусів, тому екскурсії у цьому НПП водять ранніми ранками або увечері.

фото Тетяни Адамчук/Wownature

Джарилгач. Цей острів часто називають українськими Мальдівами. Довга коса піщаного пляжу тягнеться аж до курортного Лазурного і омивається прозорими водами Чорного (насправді світло-бірюзового) моря. Коли море міліє, до материка можна дістатися вбрід. Звично – катером зі Скадовська. Найбільший український острів безлюдний, якщо не враховувати кемпінг у літній сезон. В межах острова створений національний природний парк, там можна зустріти пеліканів, оленів, біля берега плавають дельфіни. Маяк, зроблений за проектом учня Ейфеля, є пам’яткою.

фото Володимира Толстих/ Wownature.in.ua

Сплави дельтою Дніпра вузькими протоками серед заростей очерету, з яких вигулькують чаплі, пелікани та інші птахи, місцеві називають Каховською Амазонкою. Річкова подорож пролягає біля найвищого маяка України – Аджигольського. Впродовж річкової мандрівки на каяку, байдарці чи навіть катері можна ознайомитись з унікальною флорою і фауною південної України.

Фото національного природного парку «Нижньодніпровський»

Архітектурною родзинкою Херсонщини є «кам’яні вишиванки» у Новій Каховці. Будинки прикрашені орнаментальним різьбленим панно на фасадах, створеними художниками школи бойчукістів. Збереженням і популяризацією цієї унікальності займається Тетяна Євсеєва.

фото Тетяни Євсеєвої

Шато Трубецького – це не тільки про гастрономічний туризм. Це збережена і відновлена історична споруда виноробні 1900 року, вона має вежу та оглядовий майданчик, дегустаційні зали. Знайти її можна у с. Веселе, а у сусідньому селі Козацькому є руїни маєтку Трубецького, один з небагатьох палаців Херсонщини. Там же неподалік є вежа Вітовта — єдина збережена оборонна споруда часів князівства Литовського, збудована наприкінці XIV століття.

фото виноробні Трубецького

Зупинитися на Херсонщині можна у будь-якому готелі чи пансіонаті на березі моря. А для тих, хто хоче відчути атмосферу Таврії, існують зелені хутори. Крім стандартного набору послуг, там можна опанувати народні ремесла, покататися на конях і на тарзанці. Справжня свобода степу!