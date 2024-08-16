За продовженим маршрутом потяг курсуватиме вже з 17 серпня

З суботи, 17 серпня, регіональний поїзд №816/815 Львів-Рахів-Львів продовжить свій маршрут до зупинки Ділове, замість кінцевої у Рахові. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Час відправлення зі Львова, о 15:22, та розклад руху до Рахова залишаються без змін. Далі з Рахова поїзд відпратиметься о 21:24, матиме коротку зупинку у Берлебаші (21:36-21:37) і прибуватиме у Ділове о 21:49.

У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 03:18, далі знову коротка зупинка у Берлебаші (03:31-03:32), о 03:43 потяг буде у Рахові, а далі за звичним розкладом прибуватиме до Львова о 10:07.



Нагадаємо, поїзд зупиняється на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Івано-Франківськ, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохта, Вороненко, Лазещина, Ясіня, Свидовець, Кваси, Білин, Рахів, Берлебаш.



Переглянути детальний розклад руху та придбати квитки можна у застосунку «Укрзалізниці», на оновленому вебсайті, в чат-боті та в касах вокзалів.