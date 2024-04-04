У прямому поїзді Чоп – Будапешт – Відень сидячі вагони з Wi-Fi

З 4 квітня пасажири можуть придбати квитки на поїзд Чоп – Будапешт – Відень у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Онлайн-квитки на потяги Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь з’являться у застосунку пізніше.

Як повідомили в «Укрзалізниці» онлайн-продаж квитків відкрито на новий прямий поїзд №143/146 Чоп – Будапешт – Відень з сидячими вагонами та Wi-Fi. В Україні він зустрічається з поїздами з Києва, Луцька та Рівного.

«Мова йде про квитки до всіх станцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії. Прямі сполучення Україна – Угорщина (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше», – зазначили у прес-службі перевізника.

Додамо, що з 18 березня продаж квитків на прямі безпересадкові вагони Київ – Відень доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дія. Підпис.