Поїзд відправлятиметься з Чернівців щоденно о 5:30 та прибуватиме до Ужгорода о 17:20

У четвер, 28 березня, у перший рейс вирушить новий потяг «Чернівці –Ужгород». Відстань між містами він долатиме 11 годин, а квитки коштуватимуть від 270 гривень.

Як повідомили в «Укрзалізниці», поїзд відправлятиметься з Чернівців щоденно о 5:30 та прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку – відправлення з Ужгорода о 10:42, прибуття до Чернівців о 21:32.

«Розклад руху поїзда у залежності від дня тижня має незначні відмінності, відтак точний розклад на конкретну дату ви можете знайти на сайті booking.uz.gov.ua та у нашому мобільному застосунку», – зазначили в Укрзалізниці.

Зупинки передбачені на станціях Чоп, Батьово, Мукачево, Карпати, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия. Вартість квитка у вагоні плацкарт коштує 270 грн, у купе – 483 грн.

Потяг «Чернівці –Ужгород» також слугуватиме для пересадки на новий нічний міжнародний поїзд «Прага – Чоп», перший рейс якого вирушить з Чехії 27 березня.