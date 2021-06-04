«Укрзалізниця» оголосила про продаж квитків на додаткові потяги до моря. Зокрема, у червні курсуватимуть ще 11 потягів, які з’єднають різні регіони країни з морськими курортами.

За інформацією компанії, з 4 червня до Азовського моря вирушає потяг №282/281 Хмельницький – Генічеськ (Херсонська область), а з 5 червня відправляється потяг №280/279 Жмеринка (Вінницька область) – Генічеськ.

З 5 червня по непарних числах «Укрзалізниця» запускає потяг №231/232 сполученням Івано-Франківськ – Генічеськ (курсуватиме через Львів). У зворотному напрямку він курсуватиме по парних числах.

З 10 червня потяг №472/471 Дніпро – Бердянськ (Запорізька область) курсуватиме по парних числах, зворотно – по непарних, а потяг №552/551 Кривий Ріг – Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

З 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом №261/262 Харків – Бердянськ, а зі Львова вирушить потяг №86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка до Бердянська.

Для жителів Чернігова та Сум «Укрзалізниця» запустила курсування потяга №213/214 Суми – Одеса та №204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. З Сум потяг курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, а з Чернігова поїзд курсуватиме з 17 червня по непарних числах.

Крім того, з 3 червня через день по непарних числах курсує поїзд №269/270 Лисичанськ – Одеса, а також «морським шляхом» з Кривого Рогу по непарних числах курсує потяг сполученням Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг курсуватиме з 6 червня.