Нічний швидкий потяг «Буковина» №117/118 сполученням Чернівці – Чернігів – Чернівці з 7 липня відновлює щоденне курсування замість курсування через день, повідомила у вівторок, 6 липня, ерес-служба «Укрзалізниці».

Зазначений потяг вирушатиме з Чернівців о 19:46 щоденно та прибуватиме до Чернігова об 11:22. Зворотно з Чернігова поїзд відправлятиметься з 8 липня о 16:50, до Чернівців прибуватиме о 07:57, сказано в повідомленні.

Наразі відомо, що цей потяг курсуватиме щоденно до 30 серпня. У подальшому, з 31 серпня, він прямуватиме за маршрутом Київ – Чернівці й курсуватиме щоденно.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з липня відновила залізничне сполучення Черкас зі Львовом, а також відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною. Крім того, нещодавно було розширено залізничне сполучення з Донеччиною та прискорено потяги до Бердянська й Авдіївки.