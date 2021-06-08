Поїзд Львів-Черкаси курсуватиме до 15 вересня

З 1 липня «Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення між Черкасами зі Львовом із зупинками у Тернополі і Хмельницькому. Поїзд №95/96 «Тясмин» курсуватиме з Черкас до Львова в непарні числа, крім 31, зі Львова до Черкас — у парні.

«Розклад стане зручнішим: відправлення з Черкас о 19:46, прибуття до Львова о 10:37. Відправлення зі Львова з 2 липня о 14:30, прибуття о 06:35. А за «докарантинним» розкладом поїзд прибував до Черкас близько четвертої ранку», – повідомили 8 червня у прес-службі «Укрзалізниці».

Потяг курсуватиме через день з 1 липня до 15 вересня.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила «Прикарпатський експрес», що курсує трьома туристичними регіонами Західної України, а з 4 червня потяг робить додаткові зупинки на станціях Рожнятів, Болехів та Кам’янка-Бузька. Також на червень призначили 11 додаткових поїздів до моря.