Завдяки стабілізації ситуації з коронавірусом із початку літа «Укрзалізниця» відновлює міжнародне сполучення до Угорщини та Австрії. Про це повідомляє прес-служба залізничного перевізника.

Так, перший рейс із Києва до Відня вирушить вже 1 червня. Надалі потяг курсуватиме щоденно за таким графіком: він рушатиме з Центрального київського вокзалу о 14:07, наступного дня о 8:20 проїжджатиме Будапешт, а до Відня прибуватиме об 11:21 наступного дня.

У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг рушатиме о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

Квитки на поїзд можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

Актуальну інформацію щодо правил в'їзду на територію Австрії та Угорщини пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України в Австрії та Угорщині, а також через посольства цих країн в Україні.