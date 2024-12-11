«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на нічний поїзд із Києва до Кам’янця-Подільського. Він курсуватиме щоденно, починаючи із 15 грудня. Про це повідомила пресслужба державного перевірника у вівторок, 10 грудня.

«Із 15 грудня починає курсувати поїзд №139/140 Київ – Кам’янець-Подільський. Він відправлятиметься із Києва щоденно о 23:21, а прибуватиме до Кам’янця-Подільського о 8:20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 20:13 і до столиці він прибуватиме о 5:27», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» зазначають, що розклад поїздів складено так, аби пасажири могли зручно пересідати у Києві на швидкісні «Інтерсіті+» до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Краматорська, а також на поїзди до Сум і Чернігова.

Квитки можна придбати у мобільному застосунку, на сайті «Укрзалізниці» та в касах вокзалів.

Додамо, що «Укрзалізниця» збільшила ліміт інтернету для пасажирів поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+». Тепер кожен мандрівник може безкоштовно користуватися 2 ГБ трафіку зі швидкістю 10 Мб/с під час подорожі.