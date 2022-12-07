«Укрзалізниця» запускає новий потяг Ужгород – Кам’янець-Подільський.

Як повідомили у прес-службі перевізника, поїзд почне курсувати з 22 грудня. Поїзд №81/140 Ужгород – Кам‘янець-Подільський їздитиме щодня й курсуватиме через Чоп, Мукачево, Воловець, Славське, Львів, Тернопіль та Волочиськ. Із Ужгорода поїзд вирушатиме о 16:00 і прибуватиме до Кам’янця-Подільського о 8:46.

У зворотному напрямку з Кам‘янця-Подільського поїзд відправлятиметься о 20:20 і прибуватиме до Ужгорода об 11:07.

Квитки на поїзд Львів – Дніпро можна придбати у застосунку, чат-боті та на сайті «Укрзалізниці».