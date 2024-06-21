Додаткові поїзди в гори призначили через високий попит пасажирів

Укрзалізниця призначила на вихідні в кінці червня додаткові потяги з Києва до Львова, а звідти у напрямку гір – до Рахова та Коломиї.

«Бачимо зростання попиту пасажирів на поїзди від столиці до гір. Додаємо місць у пікові дні та призначаємо курсування додаткових поїздів між Києвом та Львовом, а також – Львовом та Коломиєю і Раховом», – повідомили в Укрзалізниці 21 червня.

Додатковий поїзд №191/192 Київ – Львів курсуватиме 22, 28 та 30 червня. Він відправлятиметься з Києва о 8:18, прибуватиме до Львова о 14:59 та дасть моживість зручно дістатись далі гір, адже має узгоджену пересадку всього в 23 хвилини на додатково призначений поїзд №816/815 Львів-Рахів.

Зі Львова поїзд №192/191 Львів — Київ відправлятиметься зі Львова 22, 28 та 30 червня о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:40.

Поїзд №816/815 Львів-Рахів відправлятиметься зі Львова у пʼятницю, суботу та неділю о 15:22 та прибуватиме до Рахова о 21:19. Зворотно поїзд №816/815 Рахів - Львів відправлятиметься з Рахова з 22 червня по суботах та неділях о 3:48 та прибуватиме до Львова о 10:07.

Від 21 червня щопʼятниці також курсуватиме поїзд №815 Коломия - Львів. Він відправлятиметься о 6:30 та прибуватиме до Львова о 10:07. Поїзд №816/815 проходитиме в обох напрямках через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірна, Івано-Франківськ та інші туристичні міста.

Квитки на поїзди можна придбати в додатку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та у касах на вокзалі.