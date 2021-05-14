«Укрзалізниця» (УЗ) у п'ятницю, 14 травня, запустила новий щоденний поїзд №188п / №188ш Ковель – Миколаїв. Про це інформує прес-служба «Укрзалізниці».

«З 14 травня призначено новий літній потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв», – сказано в повідомленні.

Поїзд №188П відправлятиметься по парних числах із Ковеля о 10:14 і курсуватиме через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Прибуття в Миколаїв о 10:13.

Зворотно по непарних числах із Миколаєва поїзд №188Ш почне курсувати з 15 травня. Час відправлення – 14:34, прибуття до Ковеля о 13:36.

Як інформував ZAXID.NET, «Укрзалізниця» з 6 травня продовжила маршрут регіонального поїзда №701/702 Львів - Чернівці до Луцька.

Також у травні компанія повідомила, що з червня планує почати відновлення міжнародних пасажирських перевезень, вже досягнуті попередні домовленості про відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною.