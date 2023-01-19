Поїзд з'єднає міста північної України зі Львовом, Києвом та Харковом

«Укрзалізниця» призначить новий поїзд №114/113 Львів – Харків. Він розширить мережу залізничного сполучення для жителів північного Полісся та Волині.

Поїзд курсуватиме через день. Його запустять з 1 лютого, він вирушатиме по непарних числах зі Львова о 18:06 через станції Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир, Київ, Ворожбу та Суми. Зупинка у столиці – о 09:28, прибуття до Харкова – о 19:15.

Зворотно по непарних числах поїзд стартує 3 лютого. Відправка з Харкова о 06:52, надаючи жителям Харкова, Сум та інших міст ранкове сполучення з Києвом. Зі столиці поїзд рушає о 16:00 до Житомира, далі через Полісся з прибуттям до Львова о 07:04.

«Таким чином, жителі північного Полісся та Волині отримають не лише нове сполучення з Сумами, Харковом та іншими містами, а ще й щоденний поїзд до Львова та Києва, оскільки розклад руху нового поїзда №114/113 між Львовом та Києвом такий самий, як й у раніше призначеного поїзда №131/132 Львів — Дніпро», – зазначили в Укрзалізниці.

Квитки на поїзд можна купити у додатку, чат-боті, на сайті та в касах.