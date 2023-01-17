Рейси зручно стикуватимуться з міжнародним поїздом у Румунію

«Укрзалізниця» призначає поїзд №810/809 Львів – Рахів – Львів. Він вирушатиме зі Львова о 7:00 і прибуватиме до Рахова о 13:20. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:50.

Як повідомила Укрзалізниця 17 січня, графік прибуття та відправлення рейсів підлаштований під курсування поїздів румунської залізниці.

«Пасажири, які прямують до Румунії або повертаються в Україну, можуть скористатись такими рейсами, щоб дістатись Рахова або відправитись із Рахова далі по Україні», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, після 15-тирічної перерви між Україною та Румунією відновили залізничне сполучення. «Мармароський експрес» курсуватиме з Рахова до Валя-Вішеулуй двічі на день з 18 січня.