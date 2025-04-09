На маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, розрахований на 170 місць

«Укрзалізниця» призначила регіональний поїзд №802/801 Чернівці - Львів на пікові дати великодніх подорожей. Курсуватиме він 18-21 квітня та 25-28 квітня. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Графік руху:

відправлення з Чернівців буде о 06:32, зі Снятина – о 07:19 - 07:29, з Коломиї – о 08:04 - 08:07, з Івано-Франківська – о 08:54 - 08:58, з Ходорова – 0 10:04 - 10:06, прибуття до Львова заплановане об 11:19.

відправлення зі Львова заплановане о 17:20, з Ходорова – о 18:37 - 18:39, з Івано-Франківська – о 19:47 - 19:56, з Коломиї – о 20:56 - 20:58, зі Снятина – о 21:31 - 21:33, прибуття до Чернівців заплановане о 22:07.

На маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, розрахований на 170 місць. Це гарантуватиме тишу, плавний хід і зручні сидіння для комфортної подорожі. Квитки традиційно можна придбати в застосунку «Укрзалізниці», на сайті та в касах вокзалів.