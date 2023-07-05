Зі сторони внутрішнього двору до головного корпусу УКУ прибудують триповерхові скляні простори

Український католицький університет розпочав реставрацію головного корпусу університету на вул. Свєнціцького, 17 в межах якої саму будівлю розширять за рахунок скляних прибудов, а також облаштують ліфт.

Проект масштабної реставрації чотириповерхового головного корпусу УКУ розробила архітектурна компанія abmk. Він передбачає добудову триповерхових скляних просторів зі сторони внутрішнього двора, де облаштують доступну для маломобільних людей їдальню, аудиторії, конференц-зал, громадські і студентські зони. Загалом університет розшириться на близько 1000 м2.

«Також проект передбачає збільшення відкритості території УКУ, відновлення громадського, пішохідного сполучення з боку вулиці Стуса до вул Мушака, влаштування затишного подвір’я без автомобілів. Головна мета університету зараз – активувати та зробити корпус відкритим, забезпечити безбар’єрний доступ, повернути йому втрачені громадські функції», – повідомили ZAXID.NET у прес-службі УКУ.

У цьому корпусі діють програми факультету наук про здоров’я, що передбачають взаємодію з маломобільними людьми, тому оновлений корпус має стати безбар’єрним і доступним, наголосили в УКУ.

«Фасади прибудов запроектувати із світлопрозорих конструкцій, через які буде проглядатися історичний фасад будівлі. Скло, як нейтральний сучасний матеріал, буде підкреслювати монументальність історичних ризалітів», – зазначають проектанти.

Візуалізації abmk

Приблизна вартість робіт із реставрації корпусу становить 78 млн грн, частково ці роботи профінансує німецька благодійна фундація. Реалізувати проект планують упродовж 2023-2026 років у кілька етапів.

Зазначимо, що в травні 2022 року виконавчий комітет Львівської міськради видав містобудівні умови та обмеження реставрацію та пристосування навчального корпусу з влаштуванням приміщень для освітніх потреб на території внутрішнього двору. У січні 2023 року Львівська ОВА погодила проектну документацію, а 15 березня університет отримав дозвіл на виконання будівельних робіт від Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Додамо, що будівлю головного корпусу УКУ на вул. Свєнціцького, 17 збудували за проектом львівського архітектора Владислава Дердацького. У 1924-1926 роках вона функціонувала як VIII гімназія імені Короля Казимира Великого, у радянський період тут була школа №14. У середині 1996 роках будинок школи у аварійному стані передали Львівській богословській академії [тепер УКУ], що відреставрувала його власним коштом. Будинок внесений до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення